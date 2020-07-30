İlla, "Şu andaki Kovid-19 vakaları, ilkbahardaki durumdan çok farklı. Sağlık sistemi üzerindeki baskı şu an için düşük." dedi.

Kovid-19'da son dönemlerde görülen yeni vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu ve bu vakaların yüzde 60'ının Aragon ve Katalonya bölgelerinde odaklandığını ifade eden İlla, yeni vakaların çok azının hastanede tedavi görme ihtiyacı olduğuna işaret etti.