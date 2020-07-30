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    • Dünya
    • 30.07.2020 17:25
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    • 30.07.2020 17:25
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    'de 2. sonrası ilk kez gece sokağa çıkmak yasaklandı

    Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı 'nın (Antwerpen) eyaletinde, 2. 'ndan bu yana ilk kez gece uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin () merkezi 'de de salgın hızla yayılırken, Genk şehrinde resmi alarm eşiği aşıldı.

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    Genk Belediye Başkanı Wim Dries, kentte son günlerde ortaya çıkan çok sayıda enfeksiyonun kökenli ailelerle bağlantılı olduğunu belirterek, "Evde karantinaya girmeleri için Türk ailelerle temasa geçtik" dedi.

    Avrupa'da nüfusa oranla koronavirüse bağlı ölümlerde ilk sırada bulunan 'da, son iki hafta koronavirüs vakalarında artış görüldü. 118 belediyede, enfeksiyon sayıları alarm düzeyine ulaştı.

    Vakalarının en fazla görüldüğü (Antwerpen) eyaletinde, 2. 'ndan bu yana ilk kez uygulandı. Çarşamba gecesi 23:30'da başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması, Perşembe sahı 06:00'ya kadar devam etti.

    Flaman kesiminin önemli bir bölümünü kapsayan eyalette, ikinci bir karara kadar, sokağa çıkma yasağı Ağustos ayı boyunca devam edecek.

    Akşam 22:00'den sonra alkol satışı yasaklandı

    Akşam 22:00'den sonra alkol satışının yasaklandığı Belçika'da, halkın sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu belirtildi. Çarşamba gününden itibaren eyalette kamusal alan da dahil, ağız maskesi takma zorunluğu getirildi. 18 yaşın üzerindeki kişilere tüm spor etkinlikleri yasaklandı.

    Bütün Belçika'da olduğu gibi, Anvers eyaletinde de, sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı, çekirdek aile dışında, her zaman aynı kişiler olmak koşuluyla en fazla beşle sınırlandı.

    Belçika medyasına göre, Anvers ve civarında vakalar ağırlıklı olarak Türkiye ve Fas kökenli aileler ile Yahudi toplumu arasında yaygın. Belçika Fas Camileri Federasyonu, salgının daha fazla yayılmaması için, kendilerine bağlı tüm camilerde, 31 Ağustos'a kadar tüm ibadet ve etkinlikleri durdurma kararı aldı.

    Anvers'te, 100 bin kişi başına vaka sayısı 90'a yükseldi. Başkent 'de ise, bu sayının 25 civarında olduğu açıklandı. AB, 100 bin kişi başına düşen baka sayısı 16 ve üzeri olan bölgeleri "riskli bölge" kabul ediyor.

    Brüksel'deki Sint-Jan Hastanesi Başhekimi Kenneth Coeneye'ye göre, AB'nin merkezi olan kentte de, koronavirüs vakaları hızla artıyor. Coeneye, Brüksel'de de, Anvers'teki gibi bir durumun uzak olmadığını söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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