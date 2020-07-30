" KARİYER HAYATIMDA İMZALADIĞIM ÖLÜM BELGESİNDEN DAHA FAZLASINI İMZALADIM"

Şubat'tan bu yana koronavirüs hastaları için mücadele veren Varon aynı zamanda, tüm kariyeri boyunca imzaladığı ölüm belgesinden çok daha fazlasını son bir ayda imzaladığını belirterek, ülkedeki koronavirüs salgının etkisine dikkat çekti.