Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Laner ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Johann im Pongau bölgesinde çok sayıda Türk asıllı vatandaşın yaşadığını, burayı ziyaret ederek hem Türk toplumuyla hem de bu kasabanın belediye başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Salgın döneminde dayanışmanın Türkiye-Avusturya ilişkileri açısından önemli olduğunu dile getiren Ceyhun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda çok titiz olması sayesinde ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışı ilişkilerimizde özellikle şu anda dayanışmaya çok değer vermesi dolayısıyla Avusturya ile de ilişkilerimizin mümkün olduğunca daha iyiye gitmesini arzu ettiğimizden 20 bin adet maskeyi buradaki hastaneye takdim ettik."