Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve ABD hükümetinden de 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, hafta başında yaptığı açıklamada üçüncü faz testlerin başladığını duyurmuştu. Üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.



Financial Times'ta yer alan habere göre, şirket yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu açıklamıştı.

Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazdı. Bilgi veren kaynaklar, aşının ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelerde kullanılabileceğini söyledi.



Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.