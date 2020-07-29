Başbakan Johnson Kovid-19 teşhisiyle İngiliz parlamentosunun karşısında yer alan St Thomas Hastanesinde, bir kısmı yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık bir hafta tedavi görmüştü.

Salgının başlangıcında hükümetin sürecin 20 binin altında ölümle atlatılmasının başarı olacağını ilan ettiği ülkede, resmi verilere göre toplam ölü sayısı 45 bin 961'e ulaştı.