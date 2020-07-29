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    • Dünya
    • 29.07.2020 Gazete
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    'nda şimdiye kadar hiç 'ya rastlanmadı

    salgını dünyayı esir aldı. Ancak bir yer vardı ki virüs oraya hiç uğramadı! 'da bin 500 kişinin yaşadığı 'nda şimdiye kadar hiç 'ya rastlanmadı.

    Vay adasını!
    COVİD-19 salgını dünyayı esir aldı. Ancak bir yer vardı ki virüs oraya hiç uğramadı! 'da bin 500 kişinin yaşadığı 'nda şimdiye kadar hiç 'ya rastlanmadı.

    Yalnızca dışarıdan gelenlerde hastalık çıktı. Geçmişte o adada suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklar da hafif atlatılmıştı. Ada sakinleri, tamamen doğal beslendiklerini açıkladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Giglio Adası'nda şimdiye kadar hiç Corona'ya rastlanmadı
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