COVİD-19 salgını dünyayı esir aldı. Ancak bir yer vardı ki virüs oraya hiç uğramadı! İtalya'da bin 500 kişinin yaşadığı Giglio Adası'nda şimdiye kadar hiç Corona'ya rastlanmadı.
Yalnızca dışarıdan gelenlerde hastalık çıktı. Geçmişte o adada suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklar da hafif atlatılmıştı. Ada sakinleri, tamamen doğal beslendiklerini açıkladı.
Yalnızca dışarıdan gelenlerde hastalık çıktı. Geçmişte o adada suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklar da hafif atlatılmıştı. Ada sakinleri, tamamen doğal beslendiklerini açıkladı.