Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.07.2020 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2020 22:04
    ABONE OL

    'da ten ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi!

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 238'e çıktı. Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 112 gündür düşerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

    Fransa'da son rakamlar dikkat çekti!

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 238'e çıktı.

    Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1392 artışla 214 bin 733'e ulaştı.

    Son 24 saatte hastanelerde 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 238'e yükseldi.

    Kovid-19 nedeniyle 380'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 450 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 189 artarak 81 bin 500'e çıktı.

    Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 112 gündür düşerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

    SAĞLIK BAKANINDAN MASKE TAVSİYESİ
    Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Fransızlara açık alanlarda da maske kullanma tavsiyesinde bulundu.

    Veran, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yaparak, "(Kovid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." ifadesini kullanmıştı.

    Veran, ikinci dalgadan yalnızca Kovid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Fransa'da kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri