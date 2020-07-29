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    • 29.07.2020 12:28
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    kabusu yaşıyor! nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen 21 eyalete flaş talimat!

    ’de ortaya çıkan ’yi esir aldı. Dünya genelinde en çok vakanın olduğu ABD’de 21 eyalette kırmızı bölge ilan edilmişti. ABD'de kırmızı bölge ilan edilen eyaletlere son dakika talimatta bulunuldu. İşte detaylar…

    ABD kabusu yaşıyor! 21 eyalete flaş talimat!

    Times gazetesinin haberine göre, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hazırladığı federal raporunda, Covid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti.

    Vaka sayılarında ciddi artış olan eyaletlerin sayısının 21'e yükseldiği ve bu eyaletlerin ''kırmızı bölge'' kategorisine alındığı belirtilen raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

    Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle ''kırmızı bölge'' olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, , North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.

    CNNTürk'te yer alan habere göre; Spor salonlarının kapatılması ve restoranların içeride servis kapasitesini yüzde 25'in altında tutması tavsiye edilen raporda, maske takmanın ve sosyal mesafeye uyulmasının teşvik edilmesi önerildi.

    NEW YORK, BAŞKENT WASHİNGTON'I ZORUNLU KARANTİNA LİSTESİNE ALDI
    Öte yandan New York da seyahat uyarısını güncelleyerek Illinois, Kentucky, Minnesota, ve Washington DC'den New York'a seyahat edenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.

    New York Valisi Andew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington dahil 5 eyaletten New York'u ziyaret edenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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