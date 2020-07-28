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    • 28.07.2020 18:07
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    Son dakika: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko corona virüse yakalandı

    Son dakika haberine göre Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko corona virüse yakalandığını açıkladı. Lukaşenko, geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını konusunda "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

    Devlet başkanı corona virüse yakalandı

    Lukaşenko corona virüse yakalandığını açıkladı.

    Dünya geneli corona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekmişti.

    Ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

    BELARUS'TA 67 BİNDEN FAZLA COVID-19 VAKASI
    Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, ölü sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı açıklanmıştı.

    Açıklamada, 67 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 492'ye ulaştığı belirtilmişti.

    Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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