ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki polis karşıtı gösterilerde federal binalara zarar verenlerin en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanacağını ilan etti.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Trump, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verildiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Portland'daki federal mahkeme binasına ya da herhangi bir eyaletimiz ve şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Kanunu çerçevesinde yargılanacaktır. En az 10 yıl hapis cezası. Bunu yapmayın!"

Trump'ın gösterilerin olduğu şehirlere federal kuvvet kararı ise ülkeyi birbirine katmaya devam ediyor. Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque ve Washington DC belediye başkanı, kararın yasa dıış kabul edilmesi için Kongre'ye başvurdu.

Kongre'deki Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine mektup gönderen belediye başkanları, federal kuvvet sevk edilmeden önce yerel yöneticilerinin onayının alınmasını istiyor. Talepler arasında ayrıca federal kuvvetlerin kimlik ve araçlarının açık bir şekilde belli edilmesi ve kalabalıkları kontrol etme yetkilerine sınırlamalar getirilmesi için yasa çıkarılması da var.

Mektupta, "Trump hükümeti, yerel yönetimlerin itirazına rağmen federal kuvvetleri korkunç bir şekilde kentlerde kullanamamalı" denildi.

Trump ise, federallerin Portland'da federal kamu binalarını korumak için bulunduğunu savundu, "Orada olmasalardı o binalar bir gün dayanmazdı" dedi. Beyaz Saray, Portland'a 50 federal kuvvet daha göndermeye hazırlanıyor.

Portland'da tansiyon ise düşmüyor. Federal kuvvetler ve göstericiler arasında yine çatışma yaşanırken, polis protestoculara biber gazı sıktı.

Batı kıyısındaki Portland'da şimdiye kadar onlarca gösterici gözaltına alınmış durumda.

Minnesota eyaletinde siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesiyle protestolar hızla tüm kentlere yayıldı. Bazı kentlerde yağma ve şiddete dönüşse de gösteriler genelde barışçıl geçti.