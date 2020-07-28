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    • 28.07.2020 23:05
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    Merak konusu olmuştu, yanıt buldu! Trump oradan başlayacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle 24-27 Ağustos tarihleri arasındaki Cumhuriyetçi Parti Kongresinin Florida ayağını iptal eden Trump, adaylık kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacağını duyurdu.

    Merak konusu olmuştu, yanıt buldu! Oradan başlayacak

    Başkanı , 2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonraki kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacağını duyurdu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24-27 Ağustos'daki Cumhuriyetçi Parti Kongresinin Florida ayağını iptal eden Trump, adaylık kabul konuşmasını "nasıl ve nerede" yapacağı tartışmalarına açıklık getirdi.

    Kuzey Carolina'dan yayın yapan WRAL News isimli kanala mülakat veren Trump, "Kongre için Kuzey Carolina'da olacağım, çünkü burada birçok delegemiz olacak ve resmi adaylık süreci yürütülecek." ifadesini kullandı.

    Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonra kabul konuşmasını nerede yapacağının sorulması üzerine Trump, "Bunu Kuzey Carolina'da yapacak olmaktan dolayı gururluyum. Bu eyaleti 2016'da biz kazanmıştık." dedi.

    Trump, kabul konuşmasına ilişkin detayların bu hafta içinde seçim kampanya ekibi tarafından duyurulacağını açıkladı.

    Daha önce Cumhuriyetçi Parti Kongresinin ana etkinliklerini Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinden, Florida'ya aldıran Trump, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 23 Temmuz'da kongrenin Florida ayağının iptal edildiğini duyurmuştu.

    Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimleri ise 3 Kasım'da düzenlenecek.

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