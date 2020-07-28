Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, ekonomik krizin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ordusunun dün ülkenin güney kesimlerine düzenlediği saldırılar ele alındı.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güney bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadığını söyledi.

Abdussamed, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin Lübnan'ın konuyla ilgili şikayetini BMGK'ye iletmekle görevlendirildiğini aktardı.

Toplantıda Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerin de görüşüldüğünü kaydeden Abdussamed, temmuz ayının başından itibaren hafifletilen önlemlerinin bir kez daha devreye konulma kararı alındığını belirtti.

Son günlerde yeni vaka sayısında ciddi artış görüldüğünü hatırlatan Abdussamed, hükümet tarafından koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde mart ayında duyurulan ve 5 Temmuz'da son bulan "seferberlik" kararının Yüksek Savunma Konseyinin önerileri doğrultusunda 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına onay verildiğini bildirdi.

"İSRAİL'İN YENİ SALDIRILARINA KARŞI GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hitti, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümet olarak İsrail saldırısını kınadıklarını ve BMGK'ye şikayet edeceklerini söyledi.