Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Libyalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor. Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurtarılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. 9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve anayasanın çerçevesini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.