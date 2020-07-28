İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hükümet içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ocakta ilan ettikleri olağanüstü halin ekim sonuna kadar uzatılması eğilimi olduğunu belirtti.

Başbakan Conte, parlamentonun üst kanadı Senato'da yaptığı konuşmada, hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik uygulamalarını ve eylem planını anlattı.

Ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmenin sivil savunma yasalarında öngörüldüğünü anımsatan Başbakan Conte, "OHAL'in uzatılması kararını, parlamento ile paylaşmak gerekiyor. Herhangi bir bakanlar kurulu kararı henüz almadık ancak kabinede olağanüstü halin ekim ayıyla sınırlandıracak şekilde uzatılması yönünde bir eğilim ortaya çıktı." dedi.

OLAĞANÜSTÜ HALİ UZATMAK KAÇINILMAZ BİR SEÇİM

Conte, "Virüs dolaşmaya devam ediyor, olağanüstü hali uzatma kaçınılmaz bir seçim." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte, İtalya'da yeni vaka artışını önlemeleri gerektiğini belirterek, OHAL'in kalkması durumunda, olağanüstü önlemler konusunda gerekli kurumlardan olan OHAL komiserliğinin ve bilim kurulunun görevinin sona ereceğine dikkati çekti.

Conte, OHAL'in düzensiz göçmen gelişlerinde uygulanan prosedürlerin işletilmesinde de katkısı olduğunu söyledi.

Muhalefetteki sağ partiler ise OHAL'in uzatılmasına karşı çıkarken, Conte ve hükümetini eleştirdi. Anamuhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin de hükümetin OHAL'i uzatma isteği karşısında duyduğu endişe ve rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya ilettiği basına yansıdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ VAKA SAYISINI İKİ KERE REVİZE ETTİ

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanlığı her gün akşam saatlerinde açıkladığı günlük verilerde, bugün 181 olarak açıklanan son 24 saatteki yeni vaka sayısını önce 200 ardından da 212 olarak güncelledi.

Bakanlık, ülkede salgının başladığı gün olarak kabul edilen 21 Şubat'tan bu yana 35 bin 123 kişinin öldüğünü bildirdi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 31 Temmuz'da sona erecek.