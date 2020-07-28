Fransa'da lise son sınıfta okutulacak kitapta Türkiye ile ilgili bölümde skandal ifadelere yer verildi.

ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK İFADELER

Tepki çeken kitabın bir bölümünde Türkiye için "1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Türkiye laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor" denildi.





ÖĞRENCİLERE TÜRKİYE ALEYHİNE MAKALELER!

İddiaya göre öğrencilerden verilen belgeleri kullanarak Türk rejiminin "otoriter döneminin aşamalarını" izlemek için bir zaman çizelgesi çizmeleri istendi.



Müfredatta öğrencilere sözde ders diye sunulan belgelerin, ülkede Türkiye aleyhinde kasıtlı olarak çıkartılan karalama amaçlı makalelerin olması dikkat çekti.

SKANDALA FRANSALI TÜRKLERDEN BÜYÜK TEPKİ: SİYASİ TARTIŞMALARIN YERİ OKUL DEĞİL

Yeni müfredat Fransa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlardan tepki topladı. Okulda tek yönlü yansıtılacak bu tarz bir tartışmanın hiçbir faydasının olmayacağına dikkat çekildi.







Türk kökenli vatandaşlar, siyasi tartışmaların yerinin okul olmadığını, bir ülke ve liderini derste birkaç gazetede çıkan haberlerle bir tartışma konusu haline getirmenin kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

AYASOFYA HAZIMSIZLIĞININ YANSIMASI MI?

Fransa'nın Türkiye ve Erdoğan düşmanı müfredatı, Türkiye'nin Ayasofya kararına karşı alınan bir karar olarak yorumlandı.

