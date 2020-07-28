Ülkede Covid-19 vakalarının yüzde 70'i Paris, Grand-Est, Hauts-de-France ve Guyane bölgelerinde olmasına karşın diğer bölgelerdeki şehirlerde de tedbirler arttırıldı. Vaka sayısının artışa geçmesi ile özellikle tatilcilerin gittiği sahil şehirlerinde maske zorunluluğu getirildi. Annecy, Troyes, La Rochelle, Le Touquet, Laval gibi şehirlerin yanı sıra Mayenne, Concarneau, Abbeville, Saint-Brieuc ve Grau-du-Roi kentlerinde de maske takma takmak zorunlu kılındı.

Öte yandan geçtiğimiz 21 Mayıs'ta Strazburg kentinde maske açık havada zorunlu hale getirilmiş, fakat Danıştay'ın kararı iptal etmişti.