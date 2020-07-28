Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.07.2020 21:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 21:10
    ABONE OL

    Bağdat’ta üssüne füzeli saldırı iddiası

    Son dakika haberine göre 'ın başkenti Bağdat'ta askerlerinin kaldığı bir üsse füzeli saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. İddaa Irak basınında yer buldu.

    Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası

    'ın başkenti Bağdat'ta askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

    Irak basınında çıkan de, Bağdat'taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

    Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Bağdat'ta dün de ABD askerlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmiş ve Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi kontrolündeki Spyker Askeri Üssü'nde de iki ayrı patlama meydana geldiği aktarılmıştı.

    Haberler Dünya Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri