Vaka sayılarında ciddi artış olan eyaletlerin sayısının 21'e yükseldiği ve bu eyaletlerin ''kırmızı bölge'' kategorisine alındığı belirtilen raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle ''kırmızı bölge'' olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.