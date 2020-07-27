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    • 27.07.2020 13:07
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    sonunda gerçeği kabullendi! "Savaşın galibi "

    basını, 'nın en büyük galibinin olduğunu yazdı. güçlerinin, Türkiye'nin desteğiyle Sirte kapısına dayandığını belirtti.

    Yunan sonunda gerçeği kabullendi! Savaşın galibi Türkiye

    haber sitesi To Vima'da Tania Bozaninou imzalı haberde 'nin 'da gösterdiği başarıya dikkat çekildi.

    TÜRKİYE KAZANDI

    Türkiye'nin Suriye'de Esed rejimine karşı başarı kazandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Başbakanı Fayiz Serrac'a verdiği destekle 'daki savaşı lehine değiştirdiğini belirtti.

    LİBYA ORDUSU, TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA SİRTE KAPISINA DAYANDI

    Yunan basını, Libya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin yardımıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Trablus'daki Hafter saldırılarını püskürttüğünü ve Sirte kapısına dayandığını yazdı.

    UMH ORDUSU SÖZCÜSÜ: SİRTE İÇİN TALİMAT BEKLİYORUZ

    Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurgulayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) su sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi.

    KANUNU'DAN SİSİ'YE YANIT

    Kanunu, Cufra ve Sirte'nin "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-'ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi. Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.

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