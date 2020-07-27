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    • 27.07.2020 16:38
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    Son dakika: Trump'a şoku! En yakınındaki isim pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı 'ın en yakınlarında bulunan isimlerden olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

    Trump şokta! En yakınındaki isim de...

    ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip e (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

    Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği e göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

    O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

    ABD Başkanı ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Trump'a koronavirüs şoku! En yakınındaki isim pozitif çıktı
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