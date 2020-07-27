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    • 27.07.2020 13:40
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    Son dakika: Kovid-19'a yakalandı

    Son dakika haberine göre, İran 'nin yeni tip e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Öte yandan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Kovid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.

    İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

    İran 'nin yeni tip e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

    Rebii'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün görülen belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

    Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.

    Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

    Öte yandan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Kovid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.

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