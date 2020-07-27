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    • Dünya
    • 27.07.2020 16:27
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    • 27.07.2020 16:30
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    te korkutan haber 'den geldi! İlk kez tespit edildi

    Son dakika haberine göre dünya salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, 'den gelen bir haber korku yarattı. Buna göre İngiltere'de evde bakılan bir kedide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

    Koronavirüste korkutan haber İngiltere'den geldi

    'de, ilk kez evde bakılan kedide yeni tip ün (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

    İngiltere Veterinerlik Ofisinden yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da İngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansında bir evcil kediye Kovid-19 testinin yapıldığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

    Kedinin, ülkede Kovid-19'un tespit edildiği ilk hayvan olarak kayıtlara geçtiği ifade edilirken, evcil kediye Kovid-19 virüsünün nasıl bulaştığına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

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    İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss, İngiltere'de nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını belirterek, evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt olmadığına dikkati çekti.

    İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle ise hayvanlara virüsün insanlardan bulaşmış olabileceğini aktardı.

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