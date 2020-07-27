İsrail'e karşı Lübnan ve Suriye topraklarından yapılacak her türlü saldırıdan bu ülkelerin yönetimlerinin sorumlu olacağı uyarısında bulunan Netanyahu, İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Bu arada Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Son gelişmelerin, İsrail ordusunun, Lübnan Hizbullah örgütünün misilleme saldırılarını öngörerek kuzey sınırlarında teyakkuza geçtiği bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.