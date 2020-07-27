NSW'DE HALK "DİKKATLİ" OLMAYA ÇAĞIRILDI

Son 24 saatte 22 bin kişiye uygulanan testlerde 17 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyuran NSW Sağlık Bakanlığından, yeni vakaların kaynağını oluşturan Tayland yemekleri satan 2 restoranla bağlantısı olanlar ile cenaze törenine katılan veya katılanlarla temasta bulunan vatandaşlara "dikkatli olun" çağrısı yapıldı.

Yeni kaydedilen 17 vakadan 8'inin yurt dışından döndüğü, 5'inin Tayland lokantasında, 2'sinin cenaze töreninde virüse yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer iki kişinin virüse nerede yakalandığının araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, yeni vakalardaki artışın sürmesi halinde, NSW ile olan "eyalet sınırlarını kapamakta tereddüt etmeyeceğini" bildirdi. Queensland, can kaybı ve yeni vaka sayılarında görülen artış üzerine Victoria eyaleti ile olan sınırlarını kapatmıştı.