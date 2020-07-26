Zelenskiy ve Putin'in Donbas'ta taraflar arasında 27 Temmuz saat 00.01'de başlayacak tam kapsamlı ateşkes konusunda memnuniyetlerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, her iki liderin de ateşkesin desteklenmesi için ilave önlemlerin acil hayata geçirilmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.