Putin onay verdi füzeler peş peşe ateşlendi!

Reuters haber ajansı sözü edilen silahlardan Poseidon adlı su altı nükleer drone'un henüz ortaya çıkmadığını bildiriyor. Rusya lideri, iki yıl önceki tarihi basın toplantısında insansız nükleer enerjiyle giden denizaltıları şu cümlelerle tanıtmıştı:.

"Çok derinlerde, çok çok derinlerde, kıtalararası menzilde, denizaltılardan, en son model torpidolardan, en hızlıları da dahil gemilerden birkaç kat daha hızlı insansız denizaltı araçlarının geliştirildiğini söyleyebilirim. Az gürültü yapıyorlar, yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve yenilmezler."