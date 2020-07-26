Putin onay verdi füzeler peş peşe ateşlendi!

Son yıllarda arka arkaya hipersonik füzeler test eden ve dünyaya meydan okuyan Rusya'dan, bugün yeni bir deneme haberi geldi..
Rusya lideri Vladimir Putin, sabah saatlerinde St. Petersburg'daki tören alanına büyük güvenlik önlemleri altında giriş yaptı..
Putin'in iskelede yürüdüğü dakikalarda Rus haber ajansları çatılar ve diğer yüksek noktalara yerleştirilmiş keskin nişancıların fotoğraflarını dünyaya servis etti..
Neva Nehri üzerindeki törende çok sayıda savaş gemisi ve deniz altı sahne alırken, nehir üzerindeki Dvortsovy Köprüsü'nün kapakları açıldı..
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, St. Petersburg'daki törende 46 savaş gemisi ve 4 bin askerin yer aldığını bildiriyor. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da ise, Baltiysk kenti açıklarında anti denizaltı gemisi Aleksin peş peşe füzeler fırlattı..
Rusya tarafından altı yıl önce ilhak edilen Kırım'daki törenlerde ise, suda ve karada gidebilen zırhlı personel taşıyıcılar dikkat çekti..
St. Petersburg'da donanmaya hitap eden Rusya lideri Putin, Rus deniz kuvvetlerinin yakın zamanda hipersonik nükleer saldırı silahlarına sahip olacağını söyledi..
Putin'in verdiği bilgiye göre, aynı zamanda nükleer su altı droneları da yine donanmanın hizmetine sunulacak. Yeni nesil nükleer silahları 'benzersiz' olarak tanımlayan Putin, söz konusu füzelerin dünyanın her yerini vurabileceğini belirtiyor..
Putin ayrıca Rusya'nın en iyi savaş gemileri, denizaltıları ve donanma unsurlarının sahne aldığı törende deniz kuvvetlerinin büyümeye devam edeceğini ve 40 yeni aracın bu yıl sonuna kadar donanmaya katılacağını açıkladı..
Reuters haber ajansı sözü edilen silahlardan Poseidon adlı su altı nükleer drone'un henüz ortaya çıkmadığını bildiriyor. Rusya lideri, iki yıl önceki tarihi basın toplantısında insansız nükleer enerjiyle giden denizaltıları şu cümlelerle tanıtmıştı:.
"Çok derinlerde, çok çok derinlerde, kıtalararası menzilde, denizaltılardan, en son model torpidolardan, en hızlıları da dahil gemilerden birkaç kat daha hızlı insansız denizaltı araçlarının geliştirildiğini söyleyebilirim. Az gürültü yapıyorlar, yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve yenilmezler."
Rus haber ajansları tarafından yayınlanan ayrı bir açıklamaya göre ise, Poseidon drone'larını taşıyabilecek ilk denizaltı olan Belgorod'un testleri devam ediyor ve sona gelindi..
Zircon (Tsirkon) isimli hipersonik deniz füzesinin ise kısa sürede savaş gemilerine konuşlandırılması bekleniyor..