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    • 26.07.2020 11:31
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    su öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Sisi dünyaya rezil oldu!

    sundan yapılan skandal paylaşım dünyayı kendisine güldürdü. Mısır Ordusu, ile ortak deniz tatbikatı yaptığına ilişkin açıklamayı sahte fotoğraf kullanarak duyurdu.

    Mısır ordusu öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

    Sözcüsü General Tamir er-Rıfai'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'de, Mısır ve 'ya ait iki fırkateynin katılımıyla ortak tatbikat düzenlendi.

    Resmi açıklamayla birlikte tatbikata ilişkin paylaşılan fotoğrafta ise, Mısır bayrağı taşıyan fırkateynin, Fransız fırkateyni Aconit 'ün bulunduğu kareye fotoğraf düzenleme yöntemiyle sonradan eklenmiş olduğu dikkat çekti.

    FOTOĞRAFIN ASLI 19 EYLÜL 2013 TARİHİNE AİT
    Paylaşılan fotoğrafın aslının, Amerikan Donanmasının resmi internet sitesinde yer aldığı ve 19 Eylül 2013 tarihine ait olduğu görülüyor.

    Sitede fotoğrafa ilişkin ayrıntıların da aktarıldığı notta, fotoğrafın, Akdeniz'de düzenlenen -Fransız ikili ortak tatbikatı (Passex) sırasında, ABD Donanmasının Kitle İletişim Uzmanı Darien G. Kenney tarafından çekildiği ve MH-60R Sea Hawk tipi bir ABD helikopterinin, Fransız fırkateyni Aconit F713'ün güvertesine iniş yaptığı anı gösterdiği belirtiliyor.

    Söz konusu fotoğrafta, Mısır fırkateyni bulunmuyor.

    Mısır Ordu Sözcüsüne ait açıklamada, tatbikatın, "ordunun, tatbikat seviyesinde mükemmele ulaşma planı, tecrübe paylaşımı, deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi ve Akdeniz'in istikrar ve huzuru" çerçevesinde yapıldığı ileri sürüldü.

    Mısır yönetimi, Fransa ile birlikte, komşusu 'da yaşanan iç savaşta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e verdiği destekle biliniyor.

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