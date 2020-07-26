Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçerek tedavi merkezleri açıyor

Madagaskar, talep üzerine ilacı Afrika dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı üç kattan fazla arttı.

Virüs bulaşan 5 bin 579 kişi iyileşirken, 78 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması yeniden başlatılmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada Covid Organics'i test ettiğini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını bildirmişti.