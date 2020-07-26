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    • Dünya
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    • 26.07.2020 23:06
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    Ege'de ve 'nin ortak tatbikat yapacağı iddiaları yalan çıktı

    'ın 'nde savaş gemileri ile ortak tatbikat yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

    Yunanistan-ABD ortak tatbikatı yalan çıktı!

    'ın ile 'nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

    Bazı haber sitelerinde ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit Adası'na çevirdiğine ilişkin haberler yer aldı.

    Söz konusu haberlerde 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah Süveyş Kanalı'nı geçen Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

    GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor.

    Uçak gemisinin beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı'na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı vurgulandı.

    Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Kalkanı Harekatı'na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.

    Haberler Dünya Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı iddiaları yalan çıktı
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