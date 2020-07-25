Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.07.2020 12:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2020 12:51
    ABONE OL

    'de skandal Kovid haritası: 'na asılan afişte 'yi sildiler!

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına yönelik uygulamalar devam ediyor. 'de bu kapsamda skandal bir uygulama ortaya çıktı. 'nda Kovid-19 pandemisiyle alakalı bilgilendirme afişinde 'yi haritadan sildikleri görüldü.

    Skandal harita! Türkiye'yi sildiler

    'nda seyahat edilecek ülkelerdeki karantina durumu hakkında bilgi afişini inceleyenler garip bir durumla karşılaştı. 'nin haritadan silinmesiyle ile 'in birleştiğini görenler şaşkınlıklarını havalimanı yetkililerine bildirdi. Zürih Havalimanı'nda seyahat edenleri Karantina mecburiyeti hakkında bilgi vermesi planlanarak asılan plakat'ta bulunan haritada Türkiye yok sayılarak Dünya haritasından silindi.

    TÜRKİYE "RİSKLİ ÜLKELER" ARASINDA YER ALMIYOR
    () ise daha önce 42 ülkeye seyahat edenlere 'ye geri dönüşte 10 günlük karantina şartı koymuştu. Türkiye ise açıklanan 42 "" arasında yer almıyor.

    Havalimanı yetkilileri konuyla ilgili, Türkiye'ye karşı herhangi bir kastın olmadığını grafiker hatası fark edilemediğini ve söz konusu afişlerin kısa sürede yenileriyle değiştirileceği ifade ettiler.



    PLAKATLAR DÜZELTİLECEK
    Zürih Havalimanı Sözcüsü Bettina Kunz, grafiğin yapılırken ülkelerin renklerle ayrılırken, Türkiye'nin renklendirilmediği için haritada yok sayıldığını belirtti. Kunz ayrıca plakatların düzeltileceğini söyledi.

    Haberler Dünya İsviçre'de skandal Kovid haritası: Zürih Havalimanı'na asılan afişte Türkiye'yi sildiler!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri