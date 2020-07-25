İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 60 bini aşarken, can kaybı 457'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 457'ye ulaştığı, 1770 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 60 bin 678'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 310'nun durumunun ağır olduğu, 26 bin 917 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 33 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 33 bin 304'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.