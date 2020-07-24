Aynı kaynak, 35. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı ve BAE tarafından desteklenen bazı askerlerin 10 Temmuz'daki yeni atamadan bu yana Taiz'deki isyan hareketini yönettiğini savundu.

Söz konusu askerlerin, komutanlığa ait karargahın da yer aldığı bazı askeri noktaları yeni atanan komutana teslim etmeyi reddettiği belirtiliyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine tugay komutanı olarak 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan etmiş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.