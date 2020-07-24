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    • 24.07.2020 14:13
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    Son dakika: Almanya'da gündem Ayasofya: Tarihi açılış Twitter'da "TT" oldu

    Son dakika haberine göre, 'nin açılışıyla ilgili da yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu. Öte yandan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde Başkan 'ın gençlik hayalinin gerçek olduğunu ifade etti.

    Ayasofya Almanya'da TT oldu

    'nin açılışıyla ilgili da yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu.

    Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu.


    Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti.

    Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Başkan 'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.


    "ERDOĞAN'IN GENÇLİK HAYALİ GERÇEK OLDU"
    Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik hayalinin gerçek olduğunu ifade etti.

    86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Alman basınında da geniş yer buldu. Alman devlet televizyonu ARD, önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olan Ayasofya'nın bugün kılınacak cuma namazı ile tekrar cami statüsü kazanacağını ifade etti.

    Bild gazetesi ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden çekilmiş fotoğraflarla servis ettiği haberinde binlerce insanın cami etrafında ibadet etmek için beklediğine dikkat çekti. Gazete, 20 bin polisin görev yaptığını belirterek, camiye gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldığını yazdı.

    Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) ise "Ayasofya için yeni dönem" başlığını kullandığı haberinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlik hayalinin" gerçek olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın aile fertleri, bakanlar ve davetliler ile cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde kılacağına değinen DW, bu adımın Hristiyan dünyasında tepkiye yol açtığına değindi.


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