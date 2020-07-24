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    • Dünya
    • 24.07.2020 22:28
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    • 24.07.2020 22:28
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    'den tehdit: 'dan gelebilecek her eylemden Lübnan hükümetini sorumlu tutarız

    İşgalci ordusu, 'dan gelebilecek her saldırıdan Lübnan hükümetini sorumlu tutacaklarını söyleyerek Beyrut yönetimini tehdit etti.

    İsrail'den Lübnan'a tehdit

    Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, birliklerin konuşlandırılması ve bölgedeki gelişmiş saha istihbarat faaliyetlerindeki değişikliklerle İsrail'in kuzey sınırını tüm düşman tehditlerinden korumaya yönelik hazırlığını artırıyor." denildi.

    'de bir üyesinin öldürüldüğü saldırının gündemde olduğu süreçte yapılan açıklamada, "Lübnan'dan gelebilecek her eylemden Lübnan hükümetini sorumlu tutarız." ifadesine yer verildi.

    Suriye'nin başkenti 'da yer alan havalimanı yakınlarına pazartesi düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi, 5 kişi ölmüştü.

    rejimi, saldırının arkasında 'in olduğunu söylerken, yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

    İsrail ordusu, dün sınırındaki birliklerine takviye yapacağını duyurmuştu.

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