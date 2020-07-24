Fransa, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapacak.



Uluslararası uçuşların başlaması ile birçok ülke korona virüs salgını ile mücadelede yeni önlemler almaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, bugün Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Başbakan Castex, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkede korona virüs vakalarında artış yaşandığını ifade ederek, 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapılacağını duyurdu. Başbakan, test yaptırmak istemeyen yolcuların ise Fransa'ya gelmeden 72 saat önce yaptırdığı Covid-19 test sonucunu ibraz etmek zorunda olduğunu aktardı. Başbakan Castex, testin Fransa havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini açıkladı. Başbakan, test sonucu pozitif çıkan kişilerin ise karantina altına alınacağını duyurdu.



Fransız Başbakan, teste tabi tutulacak 16 ülke arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu belirtti.