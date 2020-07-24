Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yeni vakalarda hafta başından bu yana dikkati çeken yüksek seviyenin devam ettiği belirlendi.

Ülkede dün 971 olan Kovid-19'da yeni vaka sayısı bugün 922 olarak verildi.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Aragon (298), Katalonya (133), Madrid (107), Navarra (93) ve Endülüs (70) bölgeleri salgının en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Bakanlık, PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 272 bin 421'e ulaştığını duyururken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 432 olarak güncelledi.

Ülkede son bir haftada salgından 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KATALONYA'DAKİ DURUM

Öte yandan, İspanya'da Sağlık Bakanlığından farklı veriler veren Katalonya özerk yönetimi ise Kovid-19'da son 24 saatte 1343 yeni vaka ve cenaze kayıtlarına göre 13 ölüm tespit edildiğini açıkladı.

Bölgede Kovid-19'dan 65 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni vakalardaki artış sebebiyle vatandaşlarına Katalonya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Katalonya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ve kontrolsüzlüğün devam etmesi halinde İspanya-Fransa sınırını bir kez daha kapatabileceklerini söyleyen Castex, "Katalonya'daki durum, bozulmuş sağlık belirtileri göstermektedir. Fransız vatandaşlarına o bölgedeki durum düzelmedikçe oraya seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz." dedi.

Katalonya ile salgının tekrar yoğun görülmeye başladığı Madrid gibi bazı özerk yönetimlerde ek tedbirler alınırken, özellikle eğlence yerlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirileceği bildirildi.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1712'ye çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 313 ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19'da vaka sayısı 49 bin 692'ye, iyileşenlerin sayısı 318 artışla 34 bin 687 olarak açıklandı.