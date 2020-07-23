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    • 23.07.2020 15:24
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    • 23.07.2020 15:24
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    : 'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

    haberine göre ülkesi 'nın Delta eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

    Ülke şokta! Akaryakıt tankeri patladı: Onlarca ölü var

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, Delta eyaletinin Benin-Sapele kara yolunda akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından meydana geldi.

    Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Olayda yaklaşık 10 araç kül olurken, çevredeki evler zarar gördü.

    Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

    Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Onome Onowakpoyeya, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi.

    Haberler Dünya Son dakika: Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü
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