Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.23 07:08:51 38.3913 39.1363 4.9 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.23 06:43:46 37.9803 28.7818 24.6 -.- 1.6 -.- CATAK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2020.07.23 06:27:34 36.5100 28.7105 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.23 06:04:13 40.0877 28.6437 8.0 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.07.23 05:24:23 38.1523 27.2227 2.2 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.07.23 05:20:23 38.5433 27.5265 6.2 -.- 2.4 -.- SANCAKLIKAYADIBI-(MANISA) İlksel

2020.07.23 03:46:35 38.5260 26.7002 5.7 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.23 03:44:32 38.1663 27.2262 3.9 -.- 2.4 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.07.23 02:59:13 38.7942 25.7482 4.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.23 02:47:41 39.0088 27.8627 6.8 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.23 02:29:38 40.5942 28.8612 1.6 -.- 2.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.07.23 02:09:45 38.0877 30.2768 15.1 -.- 1.5 -.- ELDERE-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.07.23 00:33:21 40.0787 28.6562 7.0 -.- 2.6 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel