Koronavirüs havayı da vurdu! ABD'li şirketler zarar ediyor

American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 2,1 milyar dolarlık zarar etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 662 milyon dolar net kar elde etmişti.

Söz konusu hava yolu şirketinin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 86,5 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemdeki geliri 11,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, "Şirket tarihinin en zorlu çeyreklerinden biriydi. Kovid-19 ve ekonomik faaliyetin durması küresel hava yolculuğuna olan talepte ciddi bozulmalara neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.