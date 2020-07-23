Edison Leon adlı aktivist ve halk lideri bir adamın haziran ayında hükümeti bu durumla ilgili uyaran bir mektup yazdığı ancak sonrasında silahlı gruplar tarafından öldürüldüğü bildirildi. Hava karardıktan sonra ortaya çıkan bu kartel üyesi acımasız silahlı gruplar yüzünden halk büyük bir korku içinde yaşamaya başladı.

Grupların ulaşım, gıda, sağlık gibi hizmetlere uzakta olan bölgelerde daha etkili olduğu bildiriliyor.