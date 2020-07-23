Irak'taki İnsan Hakları Komiserliği'nden korkutan uyarı: Koronavirüs nedeniyle insani felaket yaşanabilir





Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında ülkede şimdiye kadar 102 bin 226 kişi virüse yakalanırken, 4 bin 122 kişi öldü, 69 bin 405 kişi sağlığına kavuştu.

