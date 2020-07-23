Öte yandan, seller dolayısıyla Assam genelinde 120 bin hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan, eyaletteki 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 85'inin sular altında kaldığı ve parkta aralarında 11 gergedanın olduğu 113 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.