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    • Dünya
    • 23.07.2020 13:40
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    • 23.07.2020 13:40
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    ’de yürekleri ağza getiren görüntü: ’ne yıldırım düştü

    Son dakika haberi! ’nin sembolik heykellerinden ’ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli,  tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.


    'nin sembolik heykellerinden 'ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    ABD'nin kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar, anbean kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

    ÖZGÜRLÜK HEYKELİ
    Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan anıtlarından biridir. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.


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