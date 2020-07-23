Donald Trump Beyaz Saray'da pandemiye dair epey kısa ve sakin geçen brifinginde 4 kez koronavirüsten bahsederken, ondan kısa süre sonra açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bu hastalığın kendisine göre bir ismi olduğunu söyledi.

Kaliforniyalı Demokrat siyasetçi, Trump'ın Beyaz Saray brifing odasından ayrılmasının ardından CNN'e verdiği demeçte, "Trump'ın tembelliği yüzünden daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşen bir salgın yaşanıyor. Aslında şüphesiz ki bu 'Trump virüsü'dür" dedi.

Pelosi'nin yorumları, Trump'ın gazetecilere yönelik sadece 25 dakika süren açıklamasının ardından geldi. Bu brifing, ABD Başkanı gazetecilere kızınca ya da Amerikalılara virüsü öldürmek için dezenfektan enjekte etmelerini tavsiye etmek gibi gaflar yapınca Beyaz Saray için bol miktarda siyasi baş ağrısı anlamına gelen ve bazen iki saati zorlayan bu bahardaki koronavirüs brifinglerinin epey kısalmış bir versiyonuydu.