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    • 22.07.2020 17:50
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    : Salgının en çok vurduğu ülke olan 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi

    haberi... virüs salgınının en çok vurduğu ülke olan 'de hükumet, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip e (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

    ABD siparişi verdi! İşte aşıya ödeyeceği ücret

    ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının tedarikine yönelik anlaşma yapıldığı bildirildi.



    İlk aşamada 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1,95 milyar dolar ödeneceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın aynı zamanda ABD hükümetinin ilave 500 milyon doz aşı almasına imkan sağladığı aktarıldı.



    Açıklamada, söz konusu aşının 3. aşama klinik denemelerinin tamamlanmasının ardından, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden acil durum kullanım izni ya da lisansını alması halinde ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

    Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 aşısının Amerikan halkına ücretsiz olarak sağlanacağı ifade edildi.



    Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, dün 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı bildirilmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Salgının en çok vurduğu ülke olan ABD 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
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