ABD, Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.
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Son dakika: ABD Houston başkonsolosluğu için Çin'e süre verdi: 72 saat içinde boşaltın!
Son dakika haberine göre, ABD, Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.
ABD, Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.