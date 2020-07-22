Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.07.2020 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 11:18
    ABONE OL

    Son dakika: Houston başkonsolosluğu i Çin'e süre verdi: 72 saat içinde boşaltın!

    Son dakika haberine göre, , 'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.

    ABD Çin'e süre verdi: 72 saat içinde boşaltın!

    , 'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, Çin kararı "provokasyon" diye niteleyerek tepki gösterdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Houston başkonsolosluğu için Çin'e süre verdi: 72 saat içinde boşaltın!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri