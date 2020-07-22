Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 789 bin 190'a ulaştı.



Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 789 bin 190'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 165 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 745'e ulaştığını açıkladı.