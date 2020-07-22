Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.07.2020 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 12:13
    ABONE OL

    'da salgını durdurulamıyor! Son 24 saatte...

    Son dakika haberine göre dünyada en çok vakası bulunan 4'üncü ülke konumunda olan 'da son 24 saatte 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi. Aynı sürede 165 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

    Rusya'da salgın durdurulamıyor! Son 24 saatte...

    'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 789 bin 190'a ulaştı.

    Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 789 bin 190'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 165 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 745'e ulaştığını açıkladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Rusya'da koronavirüs salgını durdurulamıyor! Son 24 saatte...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri