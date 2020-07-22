Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 789 bin 190'a ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 789 bin 190'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 165 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 12 bin 745'e ulaştığını açıkladı.
Rusya'da koronavirüs salgını durdurulamıyor! Son 24 saatte...
Son dakika haberine göre dünyada en çok koronavirüs vakası bulunan 4'üncü ülke konumunda olan Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi. Aynı sürede 165 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 789 bin 190'a ulaştı.