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    • Dünya
    • 22.07.2020 13:44
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    • 22.07.2020 13:44
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    Resmen açıklandı! Bayram boyunca sokağa çıkmak yasak

    'ta son dönemde yeni tip (Covid-19) vakalarında yeniden artış yaşanmasının ardından, Kurban Bayramı sürecince sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

    Resmen açıklandı! Bayram boyunca sokağa çıkmak yasak

    'ta, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

    Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Riyad Abdulemir, devlete bağlı Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Kriz masası, Sağlık Bakanlığı'nın Kurban Bayramı süresince ülkede sokağa çıkma yasağı kararı alınması talebini onayladı." dedi.

    Abdulemir, ülkede son günlerde vaka sayısında kaydedilen artışa karşılık iyileşen hasta sayısının da yükseldiğini söyledi.

    Irak Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Vatandaşlar, sağlık kurallarına uyarsa vaka sayısında da düşüşe geçilecek." diye konuştu.

    Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya gidilen ve havalimanları ile alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı alınan Irak'ta, Kurban Bayramı sonrası sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

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    Haberler Dünya Resmen açıklandı! Bayram boyunca sokağa çıkmak yasak
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