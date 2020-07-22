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    • Dünya
    • 22.07.2020 18:11
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    • 22.07.2020 18:17
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    'u bir aydır işgâl eden cular dağıtıldı

    Amerika Birleşik Devletleri’nde polisi, yaklaşık bir aydır Manhattan’da "Belediye binasını işgal et" eylemi yapan göstericileri, bulunduğu yerden dağıttı.

    New York bir aylık işgâlden kurtarıldı

    'ta "Siyahi hayatlar önemlidir" ları kapsamında bir aydır göstericilerin mesken tuttuğu City Hall Park, bu sabah gün doğmadan çevik kuvvet ekipleri tarafından temizlendi.

    Dağılmak istemeyen ve polise direnen göstericilerden 7 kişi gözaltına alındı.

    Göstericiler parktan çıkarıldıktan sonra New York Belediyesine ait çöp kamyonları gelerek temizlik yaptı, civardaki binaların duvarlarına yazılmış protestolarla ilgili duvar yazılarını temizledi.

    HER GECE PARKTA YÜZLERCE KİŞİ KALIYORDU

    25 Mayıs'ta Minnesota'da gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu 'un hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde başlayan protestolar çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik bir grup, New York Polis Departmanlığının bütçesinin kısılması için New York Belediyesi önünde işgal eylemi başlatmıştı.

    23 Haziran'dan itibaren devam eden işgal eylemine, her gün dağıtılan bedava yiyecek nedeniyle sonradan katılan evsizler de dahil yüzlerce kişi katılıyordu.

    Haberler Dünya New York'u bir aydır işgâl eden protestocular dağıtıldı
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